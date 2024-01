Emmy Awards | ‘Succession’ e ‘The Bear’ le serie tv più premiate

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli. Sono i tre i vincitori dell'edizione 2024 (rimandata di quattro mesi per gli scioperi di Hollywood) e sono: 'The Bear' (migliorcomica), 'Beef' (miglior mini) e 'Succession' (migliordrammatica). Quest'ultima porta a casa ben sei statuette. La quarta stagione della

Trionfo con sei statuette per le due serie nelle diverse categorie: drammatica e commedia. Cinque premi alla miniserie 'Beef' Le star si scatenano col colore sul tappeto rosso della 75esima edizione dei premi della tv che quest'anno si sono fatti attendere a causa degli scioperi a Hollywood. Nessuna grande tendenza emerge ...La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy, i prestigiosissimi premi alle eccellenze dell'industria televisiva americana, ha incoronato Succession, disponibile con tutte le stagioni in esclusiva su S ...La cerimonia televisiva, rinviata a causa degli scioperi, ha visto anche Elton John completare l'EGOT, acronimo utilizzato per indicare i quattro principali premi del mondo dello spettacolo ...