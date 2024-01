Emmy Awards 2024 | tutti i vincitori della 75a edizione?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo il successo ai Golden Globe, Succession e The Bear fanno incetta di riconoscimenti anche alla 75adegli. Durante la cerimonia di lunedì 15 gennaio, condotta da Anthony Anderson, le due serie televisive si sono portate a casa 6 statuette ciascuna, sbaragliando la concorrenza nelle rispettive categorie, drammatica e commedia. Un’ottima conferma è arrivata anche per Beef, che ha conquistato 5 premi, e Last Week Tonight with John Oliver, che ha trionfato tra i varietà e sketch show. Come miglior reality è stato scelto RuPaul’s Drag Race. We love you dude. Let it rip. ?#75ths #s #TelevisionAcademy https://t.co/zveDhXsyW2 pic.twitter.com/AgnsLWDM7m— Television Academy (@TelevisionAcad) January 16,Altro protagonista...