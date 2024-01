Emmy Awards 2024 | trionfano Succession e The Bear | niente da fare per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è tenuta ieri al al Peacock Theatre di Los Angeles, la settantacinquesima edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime, ovvero glis, il più importante premio televisivo degli Stati Uniti, l’equivalente del premio Oscar per il cinema. Il prestigioso evento, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso ottobre, era stato rinviato a causa degli scioperi di tutte le maestranze che aveva colpito Hollywood per diversi mesi. I due premi principali, ovvero quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati rispettivamente ae a Beef – Lo scontro. Theha fatto incetta di premi, portandosi a casa ben cinque trofei. Miglior attore protagonista di una commedia Jeremy Allen White, per la sua interpretazione in The. A Quinta ...

La cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2024 andrà in onda in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle 2 di notte del 16 ... ()

Succession, The Bear e Beef sono le tre serie che hanno conquistato più statuette agli2023, delusione per Better Call Saul che finisce senza ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Jennifer Coolidge ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il premio aglicome miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. La star è stata premiata per la sua interpretazione della svampita milionaria Tanya McQuoid nella seconda stagione di White ...Jennifer Coolidge batte le italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco come miglior attrice drammatica non protagonista. Nella gara tra le piattaforme stravince Hbo. Perde rumorosamente "Better Cal ...Si è tenuta ieri al al Peacock Theatre di Los Angeles, la settantacinquesima edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards, ovvero gli Emmys, il più importante premio televisivo ...