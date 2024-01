Emmy Awards 2024 e la commovente dedica a Matthew Perry

Leggi su screenworld

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche quest’anno il segmento In Memoriam presentato agliha fatto commuovere la platea ricordando i tantissimi artisti scomparsi dall’ultima cerimonia. Charlie Puth ed il duo The War and Treaty si sono esibiti in toccanti interpretazioni di “See You Again” e della sigla di Friends “I’ll Be There For You” dei Rembrandts eseguita al pianoforte, mentre sullo schermo passavano le immagini dei volti delle personalità ricordate. Rob Reiner e Sally Struthers hanno presentato il momento con uno speciale tributo a Norman Lear, visionario produttore morto all’età di 101 anni, mente dietro a progetti come All in the Family (da noi Arcibaldo) e I Jeffersons. Immagine del premio, fonte: Kevork Djansezian, Getty ImagesTantissimi i nomi ricordati come André Braugher, il capitano Raymond Holt di Brooklyn Nine-Nine, Suzanne Somers, l’indimenticabile Chrissy ...