Emmy Awards 2023 | tutti i vincitori Dominano Succession e The Bear Impacciatore e Tabasco battute da Jennifer Coolidge – Video

(Di martedì 16 gennaio 2024) Kieran Culkin agliE’ arrivata finalmente l’ora di conoscere idegli. Dopo essere stata rimandata a causa dello sciopero degli sceneggiatori americani, stanotte è andata in scena, dal Peacock Theatre di Los Angeles, la 75esima edizione della kermesse americana che premia i migliori prodotti televisivi di successo americani. Concorso che quest’anno ha visto in gara anche le italiane Sabrinae Simona, che però non sono riuscite a conquistare il titolo di migliore attrice protagonista. Esattamente come accaduto ai Golden Globe, i riconoscimenti si sono concentrati sue The. Entrambe, infatti, sono state premiate sei volte. La prima, oltre al premio di miglior serie ...

... The Last of Us della HBO sta raccogliendo quello che ha seminato con una sfilza di premi che sono arrivati nella notte degli2024. In special modo sono stati assegnati dei riconoscimenti ...Matthew Perry è stato ricordato durante la serata di premiazione degli2024. Grande commozione al Peacock Theater di Los Angeles, durante il segmento 'In Memoriam', che, come da tradizione, ha reso omaggio alle star scomparse nel corso dell'ultimo anno. L'...L'edizione 2024 degli Emmy Awards ha riservato una notte senza grandi sorprese a livello di premiazioni, con "Succession" e "The Bear" che hanno conquistato i riflettori ...Simpatico siparietto agli Emmy Awards, quando la nuova Lois Lane Rachel Brosnahan si è improvvisata giornalista come la mitica reporter DC.