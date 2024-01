Emmy Awards 2023 | l’elenco completo dei vincitori

Leggi su screenworld

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le premiazioni deglisi sono finalmente concluse, dopo una notte ricca di serie tv che sono state acclamate e hanno vinto innumerevoli statuette. L’edizione del, che si tenuta effettivamente solo ora nel 2024 a causa degli scioperi degli attori che hanno costretto le associazioni a far slittare l’evento, ha visto candidate serie del calibro di The Last of Us, Succession (che ha già trionfato ai Golden Globe), Lo Scontro e molte altre che hanno fatto parlare di sé nell’ultimo anno. Qualche settimana fa il progetto di HBO e creato dalla penna di Neil Druckmann ha ottenuto diversi riconoscimenti nelle categorie tecniche, mentre durante la serata principale terminata da pochi minuti a spuntarla sono state Succession e The Bear. In totale è stato possibile notare una vittoria schiacciante di Succession con 6 statuette vinte, a pari merito con The ...