Emmy 2024 | trionfano “Succession” | “The Bear” e “Beef” | ecco tutti i premi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nella notte tra lunedì e martedì a Los Angeles si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione degli, i più importantidella televisione americana. I dueprincipali, quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati rispettivamente a(che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno) e The. I protagonisti di, Kieran Culkin e Sarah Snook, hanno vinto glicome migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica, mentre– Lo scontro si è aggiudicata ilo di miglior miniserie. Icome miglior attrice e miglior attore in una serie comedy sono invece andati a Quinta Brunson per Abbott ...