Emmy 2024 | Sarah Snook ringrazia la figlia | Più facile recitare quando sei incinta | hai gli ormoni furiosi

(Di martedì 16 gennaio 2024) La star di Succession, che ha interpretato Shiv Roy nella serie HBO, hato laper la vittoria aglidi quest'anno. La star di Succession, hato laper la vittoria aglidi quest'anno. L'attrice che ha interpretato il ruolo di Shiv Roy nello show HBO, ha vinto il premio come migliore attrice in una serie drammatica mentre Succession ha vinto quello di migliore serie drammatica.sul palco ci ha tenuto are il modo particolare la, che ha portato in grembo durante parte delle riprese dello show. Ecco cosa ha detto l'attrice durante la premiazione: "Grazie a tutti coloro che hanno votato e ...

Red carpet da sogno per i 75esimiAwards, i premi televisivi americani che mai come quest'anno si sono fatti attendere. Al Peacock Theater di Los Angeles, la sera del 15 gennaiosono state assegnate infatti le statuette per ...Scoprite tutti i vincitori degliAward, annunciati ieri sera nel corso della cerimonia californiana, come di consueto, ricca di star.L'ultima stagione della serie HBO dedicata alle lotte intestine di una dinastia mediatica ha vinto per la terza volta il premio come miglior dramma.Niente da fare per le italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che recitavano nella seconda stagione della stessa serie, girata a Taormina.