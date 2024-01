Emmy 2024 | le vittorie di ‘The Bear | ‘Succession’ e ‘Beef’

Come ampiamente previsto, Succession , The Bear e Beef hanno dominato in lungo e in largo la serata degli Emmy Awards 2024 , monopolizzando pressoché ... (cinemaserietv)

vedi ancheAwards, Succession e The Bear vincono 6 statuette FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TVAwards, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO Le star ...La7.it - Succession, Beef e The Bear sono stati i grandi vincitori degliAwards, che si sono svolti lunedì a Los Angeles hanno sbancato ognuno nella propria categoria I premi La quarta e ...Jennifer Coolidge batte le italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco come miglior attrice drammatica non protagonista. Nella gara tra le piattaforme stravince Hbo. Perde rumorosamente "Better Cal ...Si è tenuta ieri al al Peacock Theatre di Los Angeles, la settantacinquesima edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards, ovvero gli Emmys, il più importante premio televisivo ...