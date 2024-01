Emmy 2024 | Jennifer Coolidge ringrazia “i gay malvagi” per il premio

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Agli2023,ha ritirato ilcome miglior attrice non protagonista in una serie tvndo “i gay“, una citazione iconica al suo personaggio di Tanya McQuoid in The White Lotus 2. ancora a trovare il giusto tempismo nel suo discorso. Si tratta della sua seconda vittoria, accompagnata da un simpaticissimo discorso dimento, come ha abituato i fan, a partire dal fatto che ha dovuto posare il suo nuovo trofeo perché non aveva “la forza” di tenerlo in mano. @enews #is an icon, she’s a legend and she is the moment. ? #s #AwardSeason ? original sound – E! News L’attrice ha anche ricordato a tutti che l’anno scorso è stata “messa all’angolo” – il che ...