Emmy 2024 | i vincitori | Succession e The Bear trionfano

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Come ampiamente previsto,, Thee Beef hanno dominato in lungo e in largo la serata degliAwards, monopolizzando pressoché totalmente le categorie nelle quali erano rispettivamente nominate. Ecco l’elenco completo dei. Miglior serie commedia: TheMiglior serie drammatica:Miglior miniserie: Lo Scontro Miglior reality competitivo: RuPaul’s Drag Race Miglior varietà talk show: The Daily Show with Trevor Noah Miglior varietà sketch show: Last Week Tonight With John Oliver Miglior attore protagonista in una serie commedia: Jeremy Allen White in TheMiglior attrice protagonista in una serie commedia: Quinta Brunson in Abbott Elementary Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Kieran Culkin ...