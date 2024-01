Emmy 2024 | chi era il “mostro verde” sul red carpet? VIDEO e FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per sfilare sul reddi eventi importanti è fondamentale sfoggiare il look giusto o in grado di stupire, come accaduto per glidove è apparsa Princess Poppy, concorrente della quindicesima stagione di RuPaul’s Drag Race, nei panni di un “”, un troll super glamour, fasciato in un abito tutto. Princess Poppy, you will always be famous. pic.twitter.com/dYO953tITP — ? ? (@shagadelicsloth) January 16,Per chi si fosse persa la sua partecipazione al programma ricordiamo che è stata la seconda concorrente eliminata per aver fallito la prova di lyp-sinch con una canzone di Diana Ross. Dopo questa esperienza televisiva, però, si è in parte allontanata dai riflettori per tornare con la chiara intenzione di stupire in occasione della 75 ...