Elly Schlein ha un grosso problema che può far saltare tutto il Pd

(Di martedì 16 gennaio 2024) Abiti e auto per ottenere concessioni: tra gli indagati anche alcuni uomini vicini a Zingaretti e Letta. In Puglia voti in cambio di favori ai clan: fermato sindaco dem. Uno scandalo che travolge il Pd e sopratmette in discussione il moralismo dai maestrini che spesso trova spazio a sinistra.ha uncon la sua classe dirigente? Il commento di Pietro Senaldi Clicca qui, registrati gartuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Pietro Senaldi

L'auspicio del senatore Verini perchè "non serve stare in Parlamento per fare la leader". Mentre Zampa si aggiunge al malumore delle donne dem: "Una ... (huffingtonpost)

Il Partito democratico avrebbe criticato la sua Segretaria, sempre più propensa a presentarsi come capolista in tutto le circoscrizione alle prossime elezioni europee, per opporsi all'eventuale candidatura della Presidente del Consiglio e leader ...si dovrebbe candidare, sarebbe buono che corressero i tre leader". Meloni,e chi altro "Conte". E su Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che ipotizza possa tornare tutto ...Dalla politica all’ambiente, dai social all’attualità, anche il vocabolario della lingua italiana si adegua ai tempi che corrono e così, la Treccani, inserisce nelle ...L’ultima idea del Pd in vista delle Europee: far votare i cittadini italiani residenti in Svizzera e nel Regno Unito. Forse una trovata per ...