Elisabetta Cocciaretto rivela un problema di salute | “Ero a terra | ricoverata in Cina Serve pazienza”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una vittoria che ci voleva.(n.66 del ranking) ha cominciato bene la propria avventura negli Australian Open 2024. La marchigiana si è imposta contro la svizzera, proveniente dalle qualificazioni, Lulu Sun (n.193 del mondo) con il punteggio di 6-1 7-5 e ha ottenuto il pass per il secondo turno. Sul suo cammino ci sarà la testa di serie n.27, Emma Navarro, e sarà una partita complicata. Non viene da un bel periodoe ne ha parlato in conferenza stampa: “Lo scorso ottobre insono statain ospedale per una infezione batterica, per qualcosa che ho bevuto o mangiato, e ci ho messo un po’ a riprendermi. Ho ripreso ad allenarmi con continuità a dicembre, e ho deciso di giocare due 125 per mettere un po’ di match nelle gambe. E’ stato un periodaccio, sono ...