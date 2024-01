Elicotteri | droni e poi il sequestro | il colpo dei Navy Seal contro gli Houthi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le forze speciali della marina americana hanno assaltato un'imbarcazione a largo della Somalia. A bordo hanno rinvenuto componenti per missili di fabbricazione irachene diretti verso lo Yemen

... con l'ausilio died. A bordo sono stati rinvenuti "missili balistici e componenti di missili cruise" di fabbricazione iraniana. Le analisi condotte, sottolinea il Centcom, hanno ...... il comando centrale degli Stati Uniti, attraverso un post su X, ha reso noto che in un'operazione i Navy seal statunitensi, supportati da aerei,, 'hanno abbordato un'imbarcazione ...Le forze speciali della marina americana hanno assaltato un'imbarcazione a largo della Somalia. A bordo hanno rinvenuto componenti per missili di fabbricazione irachene diretti verso lo Yemen ...L’Iran bombarda in Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan parlano di 4 morti ...