Elezioni Usa | Trump stravince in Iowa | oltre il 50% dei voti e distacco record di 30 punti su DeSantis secondo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una vittoria netta, per tratti storica, quella di Donaldnella prima tappa delle primarie repubblicane in. Vittoria arrivata in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus e che lo vede trionfare su De Santis conil 50% deie undadi 30ha ottenuto s

L'ex ambasciatrice all'Onu è quella con il vantaggio più ampio Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti tutti e ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti ... ()

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti ... ()

Se lui fosse stato presidente 'la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato', se sarà rieletto risolverà entrambe le guerre 'molto velocemente'. Donald Trump lo ribadisce nel '...: Haley, l'America merita di meglio di Biden e Trump 'L'America merita di meglio' di una ... 'Donald Trump è ufficialmente il candidato repubblicano allepresidenziali del 2024, e ora ...Se lui fosse stato presidente «la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato», se sarà rieletto ...Parte nel migliore dei modi la corsa di Donald Trump verso le elezioni in Usa del 2024: il tycoon ha vinto largamente i caucus in Iowa ...