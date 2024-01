Elezioni | testo su election day rinviato a prossimo Cdm**

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - E'alla settimana prossima il decreto sull'day, atteso oggi sul tavolo del Cdm. La misura slitta alla prossima settimana, per via -viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi- dei tempi lunghi dei lavori oggi nella sede del governo, dove si è tenuta la cabina di regia sul Pnrr, una riunione sull'ex Ilva di Taranto e il Cisr, ovvero il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

