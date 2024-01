Elezioni | nodo politico dietro rinvio dl su election day | scoglio III mandato sindaci**

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Slitta al prossimo Cdm il testo sull'day, atteso oggi. Secondo fonti di Palazzo Chigi,ilci sarebbe un problema di tempi legato alle varie riunioni che si sono susseguite nella sede del governo nel pomeriggio, tra queste la cabina di regia sul Pnrr ma anche l'incontro sull'ex Ilva di Taranto. Ma alcuni ministri presenti alla riunione raccontano all'Adnkronos cheilci sarebbe anche un, legato al terzoper i sindaci dei piccoli comuni inserito nel testo che fissa le urne per le Europee 2024 l'8 e il 9 giugno prevedendo l'day per le Regioni e i Comuni al voto locale. Unche non sarebbe stato sciolto, tanto da portare il ...

... così come fatto da FdI, per voltare pagina Che ci siano donne alla guida è un fatto positivo, ma ilnon può essere limitato alla possibile candidatura della segretaria alleeuropee o ...'A parte ilSardegna - ha spiegato il Ministro - non mi pare ci siano stati altri comuni in ... E sulla possibile candidatura della segretaria del Partito democratico, Elly SChlein, alle...La bozza del decreto legge in materia elettorale che dovrebbe approdare al Cdm: tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila ...“Un anno di guida Schlein Un salto rispetto alla storia del partito, giunto all'indomani di una sconfitta elettorale di enormi proporzioni. Non c'è stata l'identificazione di un mondo al quale ci si ...