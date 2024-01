Elezioni e Governo tra sfide e contrasti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 16 gennaio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Centrodestra in campo con un “vertice” a tre fra i leaders dei fratelli italiani, i leghisti e i forzisti che sopravvivono a Berlusconi. Significativi i loro sguardi al tavolo dell’incontro. Giorgia Meloni, al centro fra i due vicepremier, sembra voler dismettere i panni di Presidente del Consiglio mentre fissa gli occhi dall’alto in basso con i pugni stretti e gli indici puntati in avanti; Matteo Salvini, alla sua sinistra, ha lo sguardo dritto sul cerchio, più ovale che rotondo, posto davanti ai tre e contenente, in bella evidenza, il simbolo della Repubblica; alla destra Antonio Tajani che sposta gli occhi tutti da un lato, mentre le sue mani non sembrano voler star ferme ma nemmeno sapere come muoversi. Un “vertice” per ostentare unità di intenti ...