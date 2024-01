Elettra Lamborghini | «Vengo da una famiglia ricca | il mio cognome parla Cosa e a chi dovrei dimostrare?»

... quando il primo entrò per convivere momentaneamente con Soleil Sorge e Delia Duran , mentre la sorella ditornò in casa per il suo presunto flirt mai sbocciato con Antonino ...Solo pochi giorni dopo le spettacolari nozze di- evento attesissimo che ha catturato l'attenzione dei media a livello globale - la famigliaha dovuto affrontare un ...Nel corso di un’intervista, Elettra Lamborghini ha rivelato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile. Ecco il racconto della cantante. Vivere, al giorno d’oggi, non vuol dire pensare solamente a ...Giusy Ferreri, cantate italiana di successo, è per molti la regina dei tormentoni. Un esempio «Volerei da te, da Milano / fino a Bangkok / Cercando te». Eppure lei a ...