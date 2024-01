Eduardo De Filippo | dove si trova la tomba del commediografo?

Leggi su cultweb

(Di martedì 16 gennaio 2024) LadiDesial cimitero monumentale del Verano a Roma, nella cappella di famiglia, situata nella sezione Evangelici, riquadro 98, che è molto sobria. Essa è chiusa da un portone in metallo e vetro, con degli intarsi che ricordano dei rami. La porta è sovrastata da una croce in ferro e dalla scritta E. De. Le tombe vere e proprie sino alla destra della cappella. In basso siquella della piccola Luisella, la figlia di, scomparsa a soli 10 anni nel 1960. C’è poi ladi Luca, altro figlio del drammaturgo, scomparso nel 2015. E anche dell’ultima compagna di, Isabella Quarantotti. Sulla parete sinistra ci sono due sedili di legno e un piccolo ...