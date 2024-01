Edmo | a dicembre la disinformazione descrive il Natale come una festività sotto attacco

Leggi su facta.news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate a2023 in Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report. La commissione europea che bandisce il termine “”, un deepfake del presidente francese Macron che annuncia che il 25non sarà più una festa pubblica e la città di Berlino che vieta le classiche canzoni natalizie. Secondo il 31esimo brief dell’European Digital Media Observatory (), diverse storie false asi sono concentrate a rappresentare presunti attacchi da parte di vari attori politici a una dellecristiane più sentite. Il ...