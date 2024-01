Ederson | «Partita giocata bene Mercato? Penso solo all’Atalanta»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le parole del centrocampista dell’Atalantadopo la vittoria straordinaria contro il Frosinone: andando anche in goal Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell’Atalantaha rilasciato queste dichiarazioni dopo lacontro il Frosinone.PREPARATA– «L’abbiamo preparata. Arrivavamo da unaimportante, come quella con il Milan, eravamo carichi. Abbiamo fatto 3 gol subito, la gara si è messa subito in discesa. Gli avversari hanno provato a pressare ma abbiamo trovato i giusti spazi, dopo i tre gol era tutto più facile». VOGLIA DI MIGLIORARE – «Si può sempre migliorare, anche oggi prima dellail mister mi stava indicando quali sono le cose che vanno perfezionate. Ho lavorato tanto per arrivare ...

