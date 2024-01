Echo | la recensione del finale | il problema con la nuova serie Marvel è la costanza

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 gennaio 2024), lo spin-offSpotlight di Hawkeye, soffre una conclusione che non rende giustizia all'ottimo lavoro introduttivo e vietato ai minori dell'inizio, mancando di perseveranza qualitativa e superficialità narrativa a dispetto dell'etichetta che vanta. I prodottiStudios si stanno woodyallenizzando. Lo strano aggettivo non è usato a casaccio, perché una delle caratteristiche del brillante e divisivo autore newyorkese è proprio il suo carattere cinematografico altalenante, tanto che tra i pochissimi registi di cui la filmografia viene tutt'ora suddivisa in modo pressoché costante tra "titoli pari e titoli dispari". Il senso è presto detto: a partire dal nuovo millennio, i film di Woody Allen sono stati accolti da critica e pubblico con una curiosa alternanza tra film pari (come Midnight in Paris, per indenterci, che è il suo ...