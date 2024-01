Ecco perché Pioli e Mourinho devono imparare da Inzaghi | il retroscena

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) C'era una volta un mondo in cui gli allenatori non potevano essere precariil progetto sarebbe saltato in aria. Un mondo in cui non si poteva lasciare un tecnico in scadenza di contrattosarebbe stato delegittimato. Un mondo in cui le società si prodigavano per difendere i loro mister in pubblico anche se erano già virtualmente esonerati per tenere tutti buoni. Quel mondo non esiste più. Nel calcio contemporaneo povero di soldi, anche gli allenatori con uno o più tituli in bacheca sono precari. Vediche hanno una prospettiva comune (l'addio) ma due diversi modi di viverla. Il rossonero lavora per convincere la società nonostante abbia lo stipendio garantito fino al 2025dai tifosi è già stato virtualmente esonerato in favore di Antonio Conte, da ingaggiare prima ...