Ecco la Supercoppa italiana in Arabia Saudita | da venerdì il via alla final four

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chiusa la giornata numero 20 della Serie A, arriva il momento di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che si affronteranno all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per il primo trofeo stagionale E’ tutto pronto per assegnare il primo traguardo stagionale nel calcio italiano. La Lega Serie A aveva ufficializzato date e format della nuova, per la prima volta a 4 squadre, eprossimo si comincerà a giocare in. Sarà il moderno impianto dell’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, lo stesso che ospitò lae diJuventus-Lazio, vinta allora dsquadra allenata da Simone Inzaghi e rinnovato interamente 3 anni fa, a ospitare sia le due semii che lae....

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione : il reality show non andrà in onda per far posto alla Supercoppa , ecco la nuova programmazione ... (movieplayer)

nel dettaglio il nuovo format I PREMI DELLAITALIANA LA NUOVAITALIANA Niente più finale unica per assegnare laitaliana , come è stato per le 35 edizioni ...... giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match dicontro il Napoli.le sue dichiarazioni. PAROLE - "Essere qui è emozionante. Per me e ...Seconda semifinale di Supercoppa Italiana dopo Napoli – Fiorentina, ecco Inter – Lazio con la sfida da ex di Simone Inzaghi contro la squadra che da allenatore l’ha lanciato ad alto livello. Per qualc ...Primo giorno in Arabia Saudita per la Fiorentina e prime indicazioni anche dal centro sportivo che l'Al Shabab ha "prestato" ai viola. Della seduta odierna c'è da ...