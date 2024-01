Ecco il decalogo per gli influencer | previste maxi multe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) No alla violenza, all’odio, alla discriminazione, sì alla corretta rappresentazione dell’immagine della donna; no alla vittimizzazione secondaria, con elementi in grado di corresponsabilizzare la vittima di odio, lesione della dignità umana; no all’apologia o all’istigazione ai reati; rispetto per i minori e divieto di pubblicare contenuti che possano danneggiarne lo sviluppo fisico, psichico, morale. Sono solo alcuni dei paletti fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle Linee guida sugli– approvate il 10 gennaio all’unanimità dal Consiglio e pubblicate oggi online – destinate a obbligarli al rispetto del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, in particolare delle norme su trasparenza e correttezza dell’informazione, tutela dei minori e diritti della persona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e product ...