E’ ufficiale I Cesaroni tornano ad animare la Garbatella Ecco quando inizieranno le riprese

...Quando andrà in onda I7 e chi è che farà parte del cast I7 vedrà iniziare la produzione nel mese di giugno 2024. Per adesso non è stata ancora comunicata la datadell'...Data di uscita e anticipazioni In attesa di scoprire in manieraquali attori comporranno il cast de I7 per quanto riguarda la data di uscita al momento è difficile dirla con ...Se ne è parlato tanto, ma adesso è ufficiale. Tornano I Cesaroni, la serie cult in onda su Canale 5 fino al 2014 che nelle serate di punta arrivò a registrare 8 milioni di telespettatori. Lo rivela a ...Buone notizie per i fan de I Cesaroni: la famiglia più amata di Roma tornerà a farci compagnia con una settima stagione. Antonello Fassari, interprete di Cesare, lo ha… Leggi ...