E’ scoppiata la bolla dei metalli green

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il crollo dei prezzi deilegati alle nuove tecnologie destinate a guidarci verso un pianeta a basse emissioni di carbonio potrebbe ritardare per un tempo indefinito le tempistiche della transizione energetica. Il litio per batterie in Cina è crollato di oltre l'80% rispetto al record di fine 2022, portando il prezzo medio del carbonato di litio da 84.500 a 18.600 dollari per tonnellata, mentre il mercato passava dalla corsa per accaparrarsi l’offerta futura (Auto elettrica: le case si preparino «a scavare» - Panorama) a una montagna di scorte in eccesso.bushes, la più grande miniera di litio dell'Australia, è considerata uno dei migliori asset a livello globale: quella con il più alto tenore e la più grande riserva al mondo. Ma il mese prossimo potrebbe ridurre la produzione a causa del crollo dei prezzi del metallo dovuto alle minori ...