E’ morto Kay Bernstein | presidente dell’Hertha Berlino | aveva 43 anni

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio e in particolar modo il campionato tedesco: èKay. La conferma è arrivata direttamente dal club. “Martedì l’Herthaha ricevuto la terribile notizia che ilKayinaspettatamente all’età di 43. Il club, i suoi organi direttivi e i membri dello staff sono scioccati e profondamente rattristati dalla notizia. Tutta la famigliapiange la scomparsa di Kay e pensa alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della propria famiglia in questo momento difficile”, si legge sul sito ufficiale del club tedesco. Chi era Kay ...

Oggi, martedì, l'Hertha Berlino ha ricevuto la terribile notizia che il presidenteBernstein èinaspettatamente all'età di 43 anni. L'intero club, i suoi comitati e i suoi dipendenti sono ...La famiglia Hertha è in lutto insieme ai familiari die in questo momento difficile è in pensiero per la sua famiglia, i suoi amici e compagni di viaggio. Chiediamo di rispettare la privacy della ...Terribile notizia, quella arrivata nelle ultime ore dalla Germania. L'Hertha Berlino ha annunciato la morte del presidente Kay Bernstein a soli 43 anni. Il club tedesco ha comunicato la ...L’Hertha Berlino piange la perdita di Kay Bernstein. Oggi, martedì, l’Hertha Berlino ha ricevuto la terribile notizia che il presidente Kay Bernstein è morto inaspettatamente all’età di 43 anni. L’int ...