Duran accostato al Milan | la reazione | 'Da quella squadra sono passate tante stelle'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il nome dell'attaccante 20enne colombiano Jhonè uno dei profili emersi tra le possibilità per rinforzare il reparto...

John Duran dribbla le voci che lo avevano accostato con insistenza al calciomercato Milan. L’attaccante dell’Aston Villa è finito nel mirino dei rossoneri per l’attacco. Sulle sue tracce anche il ...L’ex vice allenatore della Juve, Massimo Carrera, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan Il nome di Antonio Conte continua a circolare in orbita Milan come possibile nuo ...