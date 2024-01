Due segnali dall' Iowa | Trump è in fuga | il Gop è sovranista

Le coincidenze - ricordano spesso - non sono mai casuali: vanno interpretate (in questo caso si potrebbe anche scrivere… Milan pretate). A Milan ello ... (247.libero)

Le idee non mancano in casa Milan per cercare di rinforzare una rosa messa costantemente in difficoltà dai tanti, troppi infortuni. Se... (calciomercato)

Una crisi per il Napoli e una settimana storta per il Monza . La squadra campione d’Italia in carica e la rivelazione dello scorso campionato ... (sportface)

...dati relativi alle consegne di smartphone nel quarto trimestre 2024 che certificano timidi... La distanza tra ibig del mercato non è eccessiva. Samsung potrebbe tornare in vetta alla ...E questo permotivi. Primo, perché è sempre stato il Paese di riferimento da quando ho ... Ma mi aspetto di vedereimportanti soprattutto da Teveri, Piganzoli e Pellizzari ".Un arresto e due denunce dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che, insieme al personale delle stazioni territoriali, ha effettuato, tra la ...Roma, 16 gen. (askanews) - Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Se ...