Due rapine in abitazioni nel Casertano | 43enne in cella

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha arrestato, su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, undi origine albanese ritenuto uno dei quattro banditi che il 7 agosto scorso colpirono in duedi Lusciano (Caserta), legando e picchiando i due proprietari, madre e figlio di 84 e 54 anni. Determinanti per individuare il rapinatore alcune tracce biologiche lasciate sul luogo del delitto. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno inoltre acquisito numerosi elementi informativi sul territorio arrivando, grazie anche al supporto del personale del Servizio Centrale Operativo (Sco), ad individuare con certezza il. Questi, insieme agli altri tre complici non ancora identificati, il 7 agosto scorso penetrarono prima a casa del 54enne, legandolo ad un termosifone, prendendolo ...

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Genova Responsabili di sequestro di persone,ed estorsioni: arrestatialbanesi a Loano ...... è diventato angosciante : " Quando rientro a casa la sera, anche alle 22 e non alledi notte, ... Aggressioni, furti e: ora anche i vip hanno paura di girare a MilanoPADOVA - Proseguono le indagini dei carabinieri, delegati dalla procura del Tribunale per i minorenni di Venezia, sull’accoltellamento di un ragazzo padovano di 26 anni, E.S., avvenuto ...Spaccio di droga, due persone nei guai. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno tratto in ...