Droga | confermata condanna a 15 anni per boss Mazzarella

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Appello di Bari ha confermato laa 15di reclusione nei confronti del 56enne napoletano Pasquale, considerato dalla Procura promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tra la Spagna e l’Italia, in particolare nelle province di Napoli e Bari. I giudici di secondo grado, nel confermare la pena inflitta dal Tribunale a dicembre 2017, hanno però escluso l’aggravante della transnazionalità. Con lui erano imputate altre tre persone: la Corte ha dichiarato il non doversi procedere – perché i reati sono estinti per prescrizione – nei confronti di Bartolomeo Carella e Teresa Allegretta (ti in primo grado rispettivamente a duee sei mesi e a un anno e sei mesi) per tentato traffico di stupefacenti ...