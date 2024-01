Drammatico incidente | l’auto si ribalta più volte | Domenico muore a 38 anni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024)sulstrada A30 Caserta-Salerno: in un terribile schianto ha perso la vitaDefina, 38, mentre il suo socio d’affari è rimasto ferito. Entrambi calabresi della provincia di Vibo Valentia, i due stavano viaggiando sull’A30 all’altezza del bivio con l’A1 e Nola verso Salerno. Al momento non sono ancora note le cause dell’si èta più, non lasciando scampo al 38enne, morto praticamente sul colpo.Strage di Viareggio, condanne confermate ma rinvio in Appello per il calcolo della pena. La rabbia dei parenti delle vittime Soci tra loro, i due uomini erano titolari di una piccola azienda di infissi e ferramenta e stavano rientrando in Calabria dopo essere stati in ...