Dramma in casa Hertha Berlino | morto a soli 43 anni Kay Bernstein | l’ultras diventato presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il suo tratto distintivo era la giacca da allenamento con i colori blu e bianco, indossata in ogni uscita pubblica ufficiale. Un modo per ricordare il mondo da cui proveniva: èimprovvisamente a 43Kaydell’. Unper il club e per tutto il calcio tedesco, che perdere una figura unica. L’BSC si dice “in lutto” ed esprime vicinanza alla famiglia “in questo momento difficile”. Il club chiede “che venga rispettata la privacy della famiglia a seguito di questo terribile evento“. Non si conoscono ancora le cause del decesso. A ottobre, a seguito di una lite in ufficio con il responsabile delle risorse umane, era stato ricoverato per la frattura di ...