Dragon Trainer | riprese al via per il live action | ecco la prima foto dal set!

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ledeldisono ufficialmente iniziate: ladal set è stata condivisa su Instagram da Dean DeBlois, regista del film, che sarà un remake del classico d’animazione Dreamworks. Possiamo vederlo posare con un ciack con quello che sembra essere il logo del film. Inoltre, lo sfondo ci suggerisce una ricostruzione del villaggio di Berk, ambientazione dei film originali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean DeBlois (@dean.deblois) L’imminente remake divedrà DeBloise nuovamente alla regia, così come Gerard Butler tornerà nel ruolo di Stoick. Tra gli altri membri del cast figurano Mas Thames (The Black Phone) nel ruolo ...

- Pubblicità - Il regista di(How To Train Your) , Dean DeBlois , annuncia l'inizio delle riprese del remake live - action con una foto dietro le quinte. Il franchise DreamWorks basato sull'omonima serie di ...Il pubblico attende con forte curiosità l'arrivo dial cinema, questa volta in chiave live action . E dal set arriva finalmente un'importante novità. Dopo settimane di annunci relativi al cast, il progetto ha finalmente spiccato il volo. ...Il live action di Dragon Trainer sta prendendo finalmente forma: il regista ha documentato l'inizio delle riprese condividendo uno scatto dal set.Dean DeBlois, dopo aver diretto i tre lungometraggi animati, è tornato dietro la macchina da presa anche per la versione live action di Dragon Trainer. Il regista ha condiviso la prima immagine dal ...