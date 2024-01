Doppio annuncio da Di Marzio sul Napoli | “Domani visite e firma con gli azzurri”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’esperto di mercato, Gianluca Di, ha svelato un’indiscrezione importante circa le mosse del club azzurro: succedere nella giornata di. Ilsono pronti ad accogliere un nuovo calciatore che possa riportare il giusto entusiasmo in un ambiente ferito dalla stagione in corso. L’unico modo per cambiare rotta è quello di arricchire con gente nuova lo spogliatoio azzurro, aumentando la qualità della rosa in ogni ruolo. Come preannunciato da Aurelio De Laurentiis, il mercato di gennaio sarebbe stato di importanza fondamentale per il proseguo della stagione del. Un posto per la qualificazione alla prossima Champions League non si raggiunge da solo e mettere a disposizione gente fresca alla corte di Mazzarri è fondamentale. Mentre per la difesa ed il centrocampo si monitorano ...