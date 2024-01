Donna scatta foto mentre corre nella foresta pluviale – dopo scorge dettaglio inquietante tra i cespugli

Leggi su it.newsner

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel corso degli anni, le immagini “spettrali” che hanno fatto il giro di Internet sono state davvero tante. Da potenziali avvistamenti di Big Foot, a presunti dischi volanti nel cielo, a fantasmi che appaiono nelle finestre di vecchie case decrepite, non c’è carenza di immagini di questo tipo se si sceglie di cercarle. Ora, ammettiamo subito che la stragrande maggioranza di queste immagini non siano poi così inspiegabili come si dice. La maggior parte delle volte l’elemento paranormale o ilnon sono altro che una coincidenza della macchinagrafica, oppure il lavoro di qualcuno che sa usare Photoshop e ha troppo tempo a disposizione. Detto questo, esistonoche, in un modo o nell’altro, sembrano sfidare la logica. Basta chiedere alla maratoneta, Kay Borleis, che ha trovato un ...