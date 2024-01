Donald Trump vince nettamente le primarie repubblicane nell’Iowa

vince in Iowa con valanga record, parte così la maratona per le Presidenziali Usa 2024 La corsa alla Casa Bianca entra nel vivo con il calcio d'inizio dell'Iowa.vince la prima tappa delle primarie repubblicane a valanga, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti, oltre il ...ha dichiarato di sentirsi 'rivitalizzato' e 'profondamente onorato' per la vittoria proiettata nei caucus dell'Iowa, come riportato da alcuni media. L'ex presidente ha espresso ...Donald Trump vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa a valanga, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record ...Donald Trump vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa a valanga, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record ...