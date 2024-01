Donald Trump stravince in Iowa e ora è più vicino alla sfida a Joe Biden per la Casa Bianca

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha vinto i caucus in. Secondo le proiezioni dei media il tycoon ha ricevuto il 53,4% dei consensi, mentre c’è un testa a testa per il secondo posto: con il 10% dei voti scrutinati il governatore della Florida Ron DeSantis è al 20.9%, l’ex ambasciatrice all’Onu Nikky Haley al 18,3%. I risultati non sono ancora definitivi, ma la vittoria consentirebbe adi portare a16 delegati mentre i due suointi ne avrebbero quattro ciascuno. La vittoria rappresenta un grande passo avanti verso la candidaturapresidenza degli Stati Uniti. Glinti non l’hanno presa bene: Haley, subito dopo le proiezioni, ha detto che i Repubblicani tornerannosoltanto con ...

"It's the economy, stupid!". Lo stesso slogan che nel 1992 accompagnò la vittoria del democratico Bill Clinton contro il repubblicano George Bush ... (liberoquotidiano)

Donald Trump a Manhattan per l’udienza conclusiva del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald jr ed Eric. I ... (open.online)

Wrestling e politica tornano a incrociarsi, un binomio che in realtà non è così lontano come sembra, se si considera che Linda McMahon – ... (zonawrestling)

«Se sarà eletto, Trump trasformerà l'America in una dittatura», lo hanno scritto tutti i giornali di sinistra in queste settimane. E comunque «una ... (liberoquotidiano)

ha vinto i caucus in Iowa. Secondo le proiezioni dei media il tycoon ha ricevuto il 53,4% dei consensi, mentre c'è un testa a testa per il secondo posto: con il 10% dei voti scrutinati il ...Dietro a questo giudizio si intravede soprattutto lo spettro di un ritorno dialla Casa Bianca, il grande elefante nel Centro congressi di Davos con la sua agenda isolazionista fatta di ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a sorpresa a Clive, in Iowa, per visitare uno dei caucus che hanno da poco ...Primo Stato americano e prima vittoria di Donald Trump nelle primarie del suo partito. In Iowa l'ex presidente è sopra il 50%, Nikki Haley e Ron DeSantis si contendono il secondo posto col 10% ...