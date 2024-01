Donald Trump ha stravinto i caucus repubblicani in Iowa

Leggi su tpi

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti con il 51 per cento dei voti, seguito dal governatore della Florida Ron Desantis al 21 per cento, dall’ex ambasciatrice della Florida ed ex governatrice della South Carolina Nikki Haley al 19 per cento e dall’imprenditore Vivek Ramaswamy al sette. Si tratta di una delle vittorie più larghe registrate nella prima tappa delle primarie per scegliere il candidato per la Casa Bianca per un partito che deve decidere un candidato diverso dal presidente uscente. Il risultato è molto largo ma non sorprendente:è nettamente in testa in tutti i sondaggi sulle primarie repubblicane, sia inche a livello nazionale. Molti tuttavia temono per l’effetto che i diversi procedimenti giudiziari in corso sul suo conto potrebbero avere su una sua nuova corsa alla Casa Bianca. Per quanto la strada delle primarie sia lunga, il ...