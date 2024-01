Docente orientatore e in aula arriva il tutor | come cambia la nostra scuola

(Di martedì 16 gennaio 2024) Laitaliana si prepara a una rivoluzione: da questo mese di gennaio, infatti, debuttano alle superiori le figure dele del. Si tratta di due nuove figure professionali introdotte dal ministro Giuseppe Valditara con il Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022. Avranno il compito di accompagnare gli studenti nel loro percorso formativo, valorizzando i loro talenti e aiutandoli nelle eventuali difficoltà. Ilè un insegnante che si occupa di coordinare l'attività scolastica dello studente, di individuarne, insieme con i colleghi, le potenzialità e le criticità, di fornire ai colleghi stessi le indicazioni per la messa a punto di un sostegno pedagogico o di un supporto specifico per le diverse esigenze. Ilè ...

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha messo in luce la nuova ... (orizzontescuola)

Valditara e la personalizzazione della formazione Ecco le sue parole sulle adesioni al ruolo ditutor e, anticipati qualche giorno fa, come riporta IlSole24Ore da LaPresse : 'Il ...Il corso è stato ideato e progettato grazie alsalernitano Alfonso Angrisani in collaborazione con la società Form Retail di NapoliIl ministro dell'Istruzione a margine di una visita alla scuola di formazione Galdus a Milano: "Successo straordinario" ...Da settembre 2023 sono stati introdotti in via sperimentale i docenti tutor e i docenti orientatori: due figure pensate per accompagnare gli studenti delle scuole superiori nella costruzione del loro ...