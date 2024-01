Doc – Nelle tue mani 3 | anticipazioni 18 gennaio | Riccardo è in crisi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Doc –tue3 prosegue con la messa in onda della seconda puntata, giovedì 18in prima serata su Rai Uno. La nuova stagione ha fatto il suo debutto a distanza di due anni dal precedente capitolo e continuerà a raccontare la storia di Andrea Fanti, ormai primario, e della sua equipe. Dopo una lunga attesa, Doc –tue3 ha fatto il suo esordio in prima serata su Rai Uno. La serie è ripartita – come ci si poteva aspettare – con ottimi ascolti, intercettando una media di 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share, con il primo episodio a 5.428.000 e il 25.2% di share e il secondo episodio a 4.807.000, pari al 29.1%. Un ottimo esordio che riconferma – almeno al debutto – il successo di una delle serie più seguite e amate dal pubblico italiano. Cosa accadrà nella seconda puntata ...

