DIRETTA Roma | Mourinho lascia Trigoria | ufficiale De Rossi

Leggi su notizie

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una giornata caotica per la società giallorossa che ha mandato via il tecnico portoghese e scelto il nuovo allenatore, ma alcuni tifosi sono in subbuglio L’ex tecnico dellaJosé(Ansa Notizie.com)Un giorno caotica per la. I Friedkin hanno scelto di mandare viae scegliere il nuovo allenatore, con la candidatura du Daniele Decome successore. Ma aalcuni tifosi non gradirebbero questo allontanamento e vorrebbero contestare i giocatori L'articolo proviene da Notizie.com.