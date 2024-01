Diretta Juve - Sassuolo 2 - 0 | raddoppiaVlahovic LIVE

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Sassuolo, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si chiude a ... (sportface)

Sassuolo, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca elive La cronaca, sintesi eLIVE della partita Milan Roma, valevole per la ...Due di fila allo Stadium per la Juventus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. ...Per Marco Tardelli lo scontro del prossimo 4 febbraio si tratterà di una sorta di derby interno, avendo giocato per la Juventus e allenato l'Inter. Il campione del mondo 1982 è però sicuro che i bianc ...Cristiano Giuntoli, d.s. della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, era impensabile fare 46 punti in 19 partite.