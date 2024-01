Diletta Leotta con il nuovo taglio sembra una ventenne | colore di capelli che è già moda

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Illook dista conquistando tutti, ildiè diventato già una, lei come sempre è bella da svenire. Sempre incantevole e super seducentelascia i suoi affezionati e tantissimi fan senza fiato tutte le volte che si mostra. Questi perdono completamente la testa di fronte alla sua affascinante bellezza e alle sue curve da paura, è davvero uno schianto.sorridente (Foto Instagram @) -cityrumors.itDa qualche mese la splendida conduttrice di Dazn è diventata mamma per la prima volta ed è tornata subito in forma smagliante, in moltissimi continuano a chiedersi come abbia fatto a recuperare ...