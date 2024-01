Dietro l’espressione “autonomia differenziata” si nasconde né più né meno la divisione del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Che cosa succederebbe se materie (sanità, sicurezza sul lavoro, beni culturali, infrastrutture, ricerca, tra le 20 disponibili) previste nel terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, attualmente di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, passassero alla potestà legislativa esclusiva regionale, come prevedono le bozze di intesa di Veneto, Lombardia ed Emilia, stipulate nel 2018 con il governo Gentiloni? Cosa accadrebbe, inoltre, se quelle previste dal terzo comma dell’articolo 116 (istruzione, ambiente, giustizia di pace), attualmente a legislazione esclusivamente statale, facessero altrettanto, come ancora quelle intese chiedono, in virtù della riforma del Titolo V del 2001? È necessario essere chiari. : a seconda del luogo di residenza, un diverso accesso e una diversa esigibilità dei diritti universali, che invece dovrebbero essere garantiti a tutte/i, secondo i ...