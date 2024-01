Di cosa odora quella lapidazione | Andrea Ruggeri inchioda Selvaggia Lucarelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024)Ruggieri, in un lungo articolo su Il Riformista, sul caso di Giovanna Pedretti che si è tolta la vita dopo essere stata accusata di aver falsificato una recensione sulla sua pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano e attaccata sui social, si chiede chi sianoe compagnia per elevarsi a giudici. "Ci sono quelli che aggrediscono per illustrare se stessi. Io non sono uno di quelli e non voglio certo stabilire un nesso tra certe cose scritte dalledi turno e un fatto tanto drammatico. Aspettiamo di capirne bene i contorni, per carità. Manon è nuova a sparate a caso", scrive il giornalista. Il quale ricorda come prima della Pedrettiavesse "fustigato" Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia che gli ha strappato una ...