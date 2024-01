DeSantis e Haley si annullano a vicenda nelle primarie in Iowa | così Trump ne approfitta

L'ex ambasciatrice all'Onu è quella con il vantaggio più ampio Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination ... (sbircialanotizia)

Donald Trump ha vinto a valanga la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa . In meno di mezz’ora dall’apertura dei caucus , ha ottenuto poco ... (thesocialpost)

Il presidente Usa Joe Biden - Reuters Trump,: ecco chi sono i candidati repubblicani Per il primo degli sfidanti, Donald Trump, non c'è bisogno di grandi presentazioni. Ha 77 anni, è ...Nella notte invece è stato un lungo testa a testa tra i suoi principali sfidanti per il secondo posto, vinto da Roncontro Nikky, contrariamente alle previsioni . Ma lo scarto è così ...L'ex presidente non sembra avere rivali. Nikki Haley e Ron DeSantis restano troppo vicini una all'altro per risultare veri avversari del tycoon. Mai nessun repubblicano aveva vinto con tanto mergine n ...L'intervista a Gianluca Pastori, docente all’Università Cattolica di Milano, dopo il trionfo di Donald Trump al caucus in Iowa con uno sguardo alle elezioni Usa di novembre ...